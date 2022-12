Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ujíždějící vozidlo zastavil až zastavovací pás

ZLÍNSKÝ KRAJ: Zadrželi jsme převaděče, který přes hranici ve vozidle převážel osm migrantů.

Dnes dvě hodiny po půlnoci nás slovenští kolegové požádali o pomoc při pronásledování vozidla s německou poznávací značkou, které jim nezastavilo při kontrole v Púchově a začalo ujíždět přes hraniční přechod Střelná do České republiky. K pronásledování se na našem území přidalo ke slovenským kolegům několik našich hlídek. Řidič přesto ujížděl vysokou rychlostí dál a na výzvy k zastavení i nadále nereagoval. V obci Bratřejov jsme proto použili zastavovací pás, přes který pronásledované vozidlo přejelo a následně narazilo do kovového zábradlí. Uvnitř vozu se nacházelo devět mužů. Dva z nich byli lehce zraněni. Převaděče syrské národnosti žijícího v Německu jsme na místě zadrželi. Nelegální syrské migranty jsme převezli do Migračního pointu v Holešově, kde s nimi provádíme identifikační úkony.

9. prosince 2022, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem