Ujíždějící motocykl havaroval

PLZEŇ–VENKOV – Na výzvu řidič motocyklu nereagoval. Policisté ujíždějící motocykl pronásledovali. Po chvíli řidič s motocyklem havaroval do oplocení rodinného domu v obci Plasy.

Dne 24. dubna 2021 krátce po čtvrté hodině odpoledne dohlíželi policisté obvodního oddělení Kaznějov na plynulost a bezpečnost v silničním provozu na silnici mezi obcí Rybnice a Plasy. Přitom si povšimli motocyklu, jehož řidič si to mířil směrem na Plasy. Motocyklu chybělo přední světlo a registrační značka. Na výzvu k zastavení motocyklu řidič nereagoval. Policisté začali ujíždějící motocykl okamžitě pronásledovat. Během pronásledování řidič na opakované výzvy k zastavení opět nereagoval. V Plasích se na kruhovém objezdu otočil a mířil zpět jako k obci Rybnici. Přitom vlivem dopravně technického stavu vozovky a dopravní situaci, po pár ujetých metrech, nezvládl řidič řízení motocyklu, se kterým následně přejel do protisměrné části vozovky a havaroval mimo komunikaci do zděného oplocení rodinného domu v obci. Na místě byl 42letý řidič vyzván k dechové zkoušce na zjištění požití alkoholu a k orientačnímu testu na přítomnost omamné či psychotropní látky, což odmítl. Policisté dále zjistili, že po motocyklu pátrají němečtí kolegové již od července 2019, odkud byl odcizen. Při nehodě došlo ke zranění řidiče motocyklu, který byl následně v péči záchranářů odvezen do nemocnice. Dopravní nehodou se zabývají dopravní policisté Plzeň-venkov, kteří zajistili předmětný motocykl. Kaznějovští policisté se zabývají příčinou a veškerými okolnostmi vzniklé situace.

25. dubna 2021

