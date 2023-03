Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ujel z místa nehody a pak tvrdil, že neřídil

ČESKOLIPSKO - Zadrželi jsme mu řidičský průkaz, protože nadýchal 2,46 promile alkoholu.

V úterý kolem poledne projížděl Mírovou ulicí v Mimoni 63letý řidič osobního vozidla značky Volkswagen Touran, když se na něj vyřítila fabie, jejíž řidič před tím parkoval na chodníku u přechodu pro chodce za prodejním stánkem s grilovanými kuřaty. Řidič fabie naboural do středu pravého boku projíždějícího volkswagenu, pak trochu couvl, objel ho a pokračoval v jízdě dál, jako by se nic nestalo.

Řidič volkswagenu vyjel za ním nejen proto, aby s ním celou událost projednal, ale i proto, že představoval nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu, zejména pro děti. Dojel ho až před Základní školou Mírová, kde se šofér vypotácel z auta a byl z něj silně cítit alkohol. Podle výpovědi řidiče volkswagenu mu hodil na zem dvousetkorunovou bankovku se slovy : "Tady máš dvě stovky a nech to bejt." nabouraný volkswagen

Když viděl šofér volkswagenu, v jakém je stavu, snažil se mu vzít klíčky ze zapalování, jenže to nestihnul . Muž opět nasedl do fabie a rozjel se. Kontaktoval proto mimoňské policisty a ti ho ve městě brzy vypátrali. V té době měl auto zaparkované v blízkosti vlakového nádraží, kde se procházel. Popřel, že by ten den řídil, ale vysvětlit věrohodně, kdo jiný usedl za volant jeho vozidla, které se podle kamerových záběrů po městě pohybovalo, nedokázal. Jeho dechová zkouška ukázala, že má v sobě 2,54 promile alkoholu, proto jsme mu na místě zadrželi řidičský průkaz a následně zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. V této souvislosti mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

25. 3. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

