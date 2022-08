Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ujel od nehody a hned způsobil další

CHEBSKO – Naštěstí došlo jen k lehkým zraněním.

Ve čtvrtek 4. srpna letošního roku měl řídit osmašedesátiletý cizinec osobní automobil značky Audi. Krátce po 12. hodině řidiče na dálnici D6, konkrétně poblíž Chebu, zřejmě přemohl mikrospánek. Následně měl narazit přední částí svého vozidla do zadní části vozidla značky Škoda, které jelo před ním. Poté měla čtyřicetiletá spolujezdkyně z vozidla značky Audi strhnout řízení a mělo dojít k nárazu automobilu do svodidel. Ani to ovšem osmašedesátiletého řidiče nezastavilo a pokračoval dál ve své jízdě.

O několik málo minut později měl cizinec způsobit další dopravní nehodu, tentokrát poblíž Pomezí nad Ohří. Zřejmě nedodržel bezpečnostní vzdálenost za osobním automobilem značky Volkswagen s přívěsem a právě do přívěsu měl zezadu narazit. Po střetu mělo vozidlo značky Audi vyjet ze silnice, po chvíli se na pozemní komunikaci vrátit a znovu narazit do automobilu značky Volkswagen.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění čtyřiatřicetileté ženy a nezletilého chlapce z vozidla značky Volkswagen, kteří byli převezeni do nemocnice k ošetření.

Řidiči se po příjezdu policejní hlídky podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem.

Pozemní komunikace poblíž Pomezí nad Ohří byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena. Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a osobní vozidla odkláněli na objízdnou trasu.

Celková škoda způsobena při těchto dvou dopravních nehodách byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 300 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti těchto dopravních nehod jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

5. 8. 2022

