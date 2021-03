Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Úhrady konkrétnímu znalci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď:

„Žádost o informace jsme směřovali k dohledatelné historii činnosti znalce. Usnadní-li to činnost administrativního pracovníka, navrhujeme, aby byl poskytnut pouze report z účetnictví ve formě sestavy všech přijatých faktur označeného znalce, za všechna předchozí účetní období, ve formátu PDF, nebo word nebo excel, nebo txt, umožňuje-li účetní systém používaný policejním orgánem jednoduše (automatizovaně) předmětnou sestavu v uvedených formátech generovat. Dle naší znalosti by tomu tak mělo být. Sestavu nežádáme dále nijak třídit či filtrovat. Rozumíme z přípisu policejního orgánu, že tyto zpracování informačního výstupu by mělo zabrat jednomu pracovníkovi méně nežli 20 min. O kompletní sestavu faktur oproti úhradě bychom požádali v případě, kdy by se podrobnější informace ukázaly nezbytnými.“

Povinný subjekt žádost posoudil. V příloze Vám jako odpověď poskytuje požadovaný „report z účetnictví“, tedy seznam jednotlivých úhrad proplacených znalci IČ: 12661970, a to k datu zpracování (16. března 2021).

Související dokumenty příloha - úhrady.pdf

Velikost souboru:207,9 KB / formát PDF

