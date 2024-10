Dr. Richard Feder (1875 – 1970)

Richard Feder se narodil v početné rodině ve Václavicích u Benešova. Po ukončení akademického gymnázia v Praze pokračoval ve studiích na filosofické fakultě ve Vídni. Získal dva doktoráty z filozofie a souběžně na židovské teologické fakultě. 19. Září 1903 se stal rabínem v Kojetíně na Moravě. Později sloužil (působil jako rabín) v Lounech, Roudnici nad Labem a pak dlouhá léta v Kolíně. Zde kromě vykonávání rabínských povinností, vyučoval německý jazyk a německou obchodní korespondenci na obchodní akademii. Jako jednatel Okresního osvětového sboru v Kolíně často přednášel o dějinách náboženství, o Janu Husovi, o budhismu i o české literatuře.

Po německé okupaci českých zemí, byl 13.6.1942 zařazen s celou rodinou do transportu „Aad-Kolin“ do Terezína. I zde v omezených a krutých podmínkách udržoval dle možnosti mezi souvěrci náboženský život. Válku přežil ze své rodiny sám. Jeho žena zemřela v Terezíně, synové a dcera i s rodinami zahynuli v Osvětimi.

Po osvobození se vrátil do Kolína a v roce 1953 byl zvolen oblastním rabínem moravskoslezských náboženských obcí se sídlem v Brně. V roce 1961 byl ustaven jako zemský rabín, Brno však neopustil.

Feder velmi pečoval o připomínání památky českých obětí nacistického „konečného řešení židovské otázky“: svým zavražděným kolínským spoluobčanům v roce 1947 věnoval knihu „Židovská tragédie“ a založil tradici každoročních terezínských tryzen.

Z jeho dalších knih vzpomeňme alespoň: Židé a křesťané (1919), Hebrejská učebnice novohebrejštiny, (1923), Sinaj (učebnice židovského náboženství (1955), Židovské besídky pro děti. Pravidelně také přispíval do Věstníku židovských náboženských obcí a Židovské ročenky.

Zemřel 18. listopadu 1970 ve věku 95 let. Je pohřben na židovském hřbitově v Brně.

V roce 2002 mu byl prezidentem České republiky Václavem Havlem propůjčen in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Režisér Ota Ornest o něm napsal:

„Richard Feder je jediný, koho jsem poznal a o němž bych mohl s čistým svědomím prohlásit, že to byl člověk svatý...Byl to člověk neobyčejně laskavý, veskrze tolerantní, bytostně český...Naposledy jsem se s ním sešel několik měsíců před jeho smrtí v hotelu Central, kde bydlíval. Jako vždy vzpomínal na mé rodiče a vyptával se na mne. O sobě neřekl ani slovo. Nakonec mne vzal za ruku, podíval se mi do očí a otázal se: "Otoušku (tak mi říkala jenom maminka), jsi dobrým židem?" – "Nejsem, pane doktore," přiznal jsem po pravdě. Pohladil mne po tváři. "Tak buď aspoň dobrým člověkem!".

Koncem 30. let vytušil správně nebezpečnou situaci a pokusil se o vystěhování kolínských Židů do zahraničí. Z dubna roku 1939 se dochoval dopis rabína Richarda Federa adresovaný Ministerstvu sociální a zdravotní správy ve věci vystěhování kolínských Židů. Bohužel tato žádost o vystěhování byla zamítnuta.

Mgr. Michael Nosek MBA

15. 10. 2024

vytisknout e-mailem