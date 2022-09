Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Údery pěstí mu zlomil lícní kost a čelist

TEPLICKO - Napadení předcházela rozepře; Ukradený mobil se majiteli vrátil tentýž den..

Fyzickému napadení na předcházela slovní rozepře mezi dvěma muži na ulici v teplické části Řetenice. Jednomu z mužů (25 let) zřejmě došli slovní argumenty a k vyřešení sporu požil fyzickou sílu. Před dalšími minimálně osmi lidmi, kteří okolo postávali, uštědřil protivníkovi nejméně dva údery pěstmi do obličeje. Údery byly takové razance, že napadený upadl na zem. Následným ošetřením v nemocnici vyšlo najevo, že má zlomenou lícní kost a dolní čelist a další drobná zranění, se kterými se bude léčit několik týdnů. Útočník byl posléze ztotožněn a po provedení všech nezbytných úkonů, mu bylo sděleno obvinění z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě, že soud uzná jeho vinu, může vyfasovat trest odnětí svobody až na 3 roky.

Mobil ukradený ve vlaku se majiteli tentýž den vrátil

O mobilní telefon v hodnotě 30 tisíc korun přišel cestující ve vlaku na cestě z Prahy do Děčína. Ten byl v kupé sám a na chvilku usnul. Na odkládacím stolku měl odložený svůj mobil. Když se probudil, zjistil, že se vlak nachází v Ústí nad Labem a akorát se zaklaply dveře a vlak se rozjíždí. V tom zjistil, že telefon mu ze stolku zmizel. Naštěstí měl telefon vybavený GPS lokátorem a oslovil tak průvodčího vlaku, který přes svůj mobil stejné značky vyhledal pomocí aplikace pohyb odcizeného telefonu. Ten se měl v tu chvíli nacházet v Ústí na nádraží. Okradený muž přesedl na konečné stanici v Děčíně do vlaku zpět do Ústí nad Labem, kde po vystoupení navštívil blízké rychlé občerstvení a zde se připojil na internet přes svůj notebook, který měl u sebe. Poté zjistil současnou polohu mobilu. To už se zloděj pohyboval v Teplicích. Muž tedy vlakem docestoval do Teplic, kde věc oznámil na policii. S policejní hlídkou pak jel do části Trnovany, kam je lokalizace naváděla. V jedné z ulic si všimli muže, který se pohyboval v místě výskytu mobilu. Poté, co ho začali kontrolovat, zadal muž v notebooku lokalizaci pomocí vyzvánění. V tu chvíli se ze zlodějovo tašky ozvalo zvonění ukradeného mobilu. Pod tíhou důkazů se muž ke krádeži doznal a mobil byl vrácen zpět majiteli. Zloděj ve věku 57 let si poté vyslechl na policejní stanici sdělení podezření z přečinu krádeže.

7. září 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

