Události z okresu

Bruntál - na výzvu nezastavil, ujížděl, nevlastní řidičský průkaz

Krnovští policisté dne 21. 3. 2019 v nočních hodinách na ulici Textilní zastavovali vozidlo Škoda. Jeho řidič na zákonnou výzvu nereagoval a začal hlídce ujíždět. Policisté vozidlo začali pronásledovat. Řidič s autem projel přes ulici Sokolovskou do slepé uličky cca 200 metrů, kde neměl možnost pokračovat v jízdě a zastavil. Následně z auta vystoupil a začal utíkat. Policisté muže po několika málo metrech zajistili. Následně zjistili, že se jedná o 19letého mladíka, který není držitelem řidičského oprávnění pro žádnou skupinu. Dechová zkouška i orientační test na přítomnost drog byly negativní. Jako důvod svého jednání policistům uvedl, že nechtěl, aby byl u řízení chycen, když nemá řidičský průkaz.

Nakupování vyšlo draho

Dne 22. 3. 2019 v Bruntále na ulici Tř. Práce využil pachatel nepozornosti 69leté ženy, která zapomněla při vrácení na nákupního vozíku zavěšenu kabelku. V ní měla peněženku s hotovostí 200 korun, mobilní telefon, doklady a platební kartu. Způsobená škoda činí 1300 korun. Policisté případ prověřují jako podezření z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Poškození vrtu studny

Rýmařovští policisté prověřují přečin poškození cizí věci. Prozatím neznámý pachatel v době od 22. do 24. 3. 2019 v areálu firmy v Břidličné – Vajglově poškodil zemní vrt sloužící k dodávce vody. Způsobená škoda činí nejméně 116 tisíc korun.

Vloupání do bufetu městských lázní

Krnovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinů krádeže a poškození cizí věci 45letému muži. Ten měl v Krnově na ulici ČSA v ranních hodinách dne 22. 3. 2019 vniknout násilně do areálu lázní. Zde měl poškodit zajištění bufetu a chystat si věci k odcizení. Byl však vyrušen správcem a zadržen přivolanými strážníky, kteří muže předali policistům. Muž se svého jednání dopustil i přes skutečnost, že byl v roce 2019 za takový skutek odsouzen. Způsobená škoda činí 13 500 korun.

Manipuloval s navigací a boural

U obce Bílčice v neděli 24. 3. 2019 v 15:30 hodin jel 64letý muž s vozidlem Fiat a manipuloval přitom s navigací. Vyjel s vozidlem za pravý okraj vozovky, následně do silniční příkopy, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěli řidič i spolujedoucí zranění, pro která byli převezeni do nemocnic. Požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou. Způsobená škoda činí 73 tisíc korun.

Pod vlivem alkoholu boural

V neděli 24. 3. 2019 na parkovišti na Sídlišti pod Cvilínem v Krnově vyjížděl 26letý muž s vozidlem Škoda z parkoviště a nedodržel boční odstup od zaparkovaného vozidla Škoda. Došlo ke střetu levých předních rohů automobilů. Událost viděla svědkyně, která přivolala policisty. U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku, která vykázala hodnoty přes 1,8 promile. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda na vozidlech činí 8 tisíc korun. Řidič je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let nebo zákaz činnosti.

Na poli nalezl munici

Na lince 158 přijali policisté oznámení o nálezu munice v katastru města Bruntál. Oznamovatel za použití minohledačky nalezl na poli munici. Policisté místo zajistili a přivolaný policejní pyrotechnik z expozitury Frýdek Místek určil, že se jedná o tři dělostřelecké granáty a šest stabilizátorů dělostřeleckých min. Munici si převzal k bezpečné likvidaci.

por. Bc. Pavla Jiroušková

25. 3. 2019

