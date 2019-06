Události z okresu

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bruntál - známého měl postřelit

Krádež hliníkových plechů

V době od 17. do 18. 6. 2019 v obci Dvorce vnikl prozatím neznámý pachatel na pozemek sběrných surovin. Odcizil čtyři hromady hliníkových plechů o hmotnosti cca 200 kg. Způsobená škoda činí 4 tisíce korun.

Nezletilý cyklista se střetl s autem

Dne 18. 6. 2019 v 16:05 hodin v obci Úvalno 9letý chlapec jel po účelové komunikaci na jízdním kole bez dohledu osoby starší 15 let a při vjíždění na hlavní silnici nedal přednost v jízdě vozidlu Toyota Hilux. Došlo ke střetu a chlapec přeletěl přes kapotu vozidla a dopadl na silnici. Utrpěl zranění, pro která byl transportován do nemocnice. Chlapec měl na hlavě ochrannou přilbu. Další okolnosti nehody řeší bruntálští dopravní policisté.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a nedovolené ozbrojování

Policejní komisař oddělení obecné kriminality Krnov zahájil v těchto dnech trestní stíhání 20letého muže z přečinů nedovoleného ozbrojování a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Je mu kladeno za vinu, že od měsíce ledna do 5. 5. 2019, aniž by byl držitelem zbrojního průkazu, měl neoprávněně v držení jednorannou malorážkovou pušku. Zbraň nalezl při úklidu půdy rodinného domu. Následně dne 5. 5. 2019 v objektu rybníku v obci na Albrechticku, kde si chtěli obviněný s poškozeným ze zbraně zastřílet, měl obviněný zachytit kapsou kalhot o spoušť nabité malorážkové pušky, kterou nesl v ruce. Došlo k výstřelu, který zasáhl jeho známého do zad. Poškozený utrpěl zranění, pro která musel být převezen do nemocnice v Ostravě, kde byl následně operován. Před přivoláním policistů a zdravotníků měl obviněný zbraň uschovat. Policistům měli nejprve tvrdit, že došlo k postřelení neznámým myslivcem, protože nechtěli mít z celé události problémy. Policisté však při prověřování zjistili, že se uvedené skutečnosti nezakládají na pravdě. Obviněný se po předložení zjištěných informací policistům ke svému jednání doznal a také ukázal, kde uschoval zbraň. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.

por. Bc. Pavla Jiroušková

20. 6. 2019

