Události z Moravskoslezského kraje

Vloupání do chaty

Škoda 68 tisíc korun vznikla majiteli rekreační chaty v obci na Frýdeckomístecku po jednání prozatím neznámého pachatele. Ten poškodil v době od 6. 5. do 1. 6. 2019 dveře objektu a po vniknutí dovnitř odcizil dvě jízdní horská kola značky Specialized a plazmový televizor. Případ prověřují policisté z Hnojníku, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Odcizil golfové hole, míčky a cigarety

V době od 31. 5. do 1. 6. 2019 v Ostravě Zábřehu vnikl pachatel násilně do restaurace. Odcizil sedm desítek golfových holí, dvě stovky míčků a různé značky cigaret. Způsobená škoda činí nejméně 40 tisíc korun.

Krádež lyží

V průběhu měsíce května letošního roku vnikl pachatel do jedné ze sklepních kójí v panelovém domě na ulici Volgogradská v Ostravě – Zábřehu. Odcizil sjezdové lyže Atamic a Rosignol. Způsobená škoda činí 18 tisíc korun. Policisté přijali trestní oznámení dne 31. 5. 2019 a případ prověřují jako podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody do výše dvou let.

Vloupání do restaurace

V některých případech pachatel způsobí vyšší škodu poškozením zařízení, než samotnou krádeží. V Karviné – Novém Městě v době od 30. do 31. 5. 2019 pachatel poškodil zajištění restaurace, do které vnikl a objekt prohledal. Odcizil tři zásobníky na cukrovinky a počítač v celkové hodnotě 9 500 korun. Poškozením zařízení způsobil škodu přesahující 45 tisíc korun.

Poškození hrobů

Opavští policisté zahájili dne 1. 6. 2019 úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. K události došlo v době od 30. do 31. 5. 2019 na hřbitově v Opavě Kylešovicích, kde pachatel poškodil náhrobní lucerny, květináč či vázu na nejméně šesti hrobech. V případě dopadení pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Během dvou minut přišel o nářadí

Policisté z Bílovce prověřují krádež, ke které došlo v sobotu dne 1. 6. 2019 krátce po 08:00 hodině v Bílovci v areálu místního parku. Prozatím neznámý pachatel odcizil během dvou minut u mobilního párty stanu odložený kufr s různým nářadím a tašku s notebookem. Majiteli vznikla škoda ve výši 15 tisíc korun.

Vloupání do prodejny

V době od 30. do 31. 5. 2019 násilím vnikl pachatel do prodejny na ulici Na Hradbách v Krnově, kterou prohledal. Poškodil zařízení a odcizil nalezenou hotovost a notebook. Svým jednáním způsobil majiteli škodu ve výši přesahující 15 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková

2. 6. 2019

