Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Událo se napříč krajem

Ms kraj: Měl krást v Opavě i v Ostravě, Nálezy munice

Měl krást v Opavě i v Ostravě

Opavští policisté v neděli 13. 10. 2019 dopoledne zadrželi krátce po činu 33letého muže, který byl podezřelý z majetkové trestné činnosti. Při prověřování jeho protiprávního jednání vyšlo najevo, že měl páchat trestnou činnost nejen na Opavsku, ale také na Ostravsku. Opavští policisté u podezřelého zajistili většinu věci pocházejících z trestné činnosti, které budou vráceny majitelům.

Policejní komisař z 2. oddělení obecné kriminality Opava obvinil muže z přečinů krádeže a podvodu. Protiprávního jednání se měl dopustit tím, že ze soboty 12. na neděli 13. 10. 2019 vnikl na pozemek firmy v Opavě na ulici U Náhonu. Z nezajištěného vozidla, ze kterého odcizil tankovací kartu, osobní věci majitele a dálkový ovládač na bránu garáže. Tím si otevřel garáž a z dalšího vozidla odcizil různé cukrovinky, které na místě snědl. Dále dne 13. 10. 2019 na odkládací rampě obchodního domu v Opavě se měl vydávat za skladníka a měl uvést v omyl pracovníka dopravní společnosti. Měl odebrat různou elektroniku (notebook, krepovací kleště, epilátor a jiné). Škoda přesáhla 18 tisíc korun. Po procesních úkonech si muže převzali policisté z Ostravy. I zde byl policejním komisařem 3. oddělení obecné kriminality Ostrava obviněn, tentokráte z přečinů krádeže, krádeže ve stádiu pokusu a porušování domovní svobody. Je mu kladeno za vinu, že v druhé polovině září měl vniknout na tři pozemky domů v Ostravě Zábřehu na ulici Dukelská. Na jednom z pozemků se měl násilím dostat do garáže, ze které měl odcizit pánské jízdní kolo. Bicykl měl odložit u vstupní brány na pozemek. Poté měl vniknout na zahradu u další nemovitosti, kde byl vyrušen a z místa utekl. O dva dny později měl v Ostravě Hrabové poblíž ulice Místecká poškodit okno unimobuňky, ale dovnitř se mu nepodařilo vniknout. I tak svým jednáním způsobil majitelům škodu přesahující 8 tisíc korun. Obviněný se k trestné činnosti částečně doznal a ostravským policistům sdělil, že svého jednání lituje. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.



Nálezy munice

V průběhů těchto dnů policisté přijali v našem kraji šest oznámení o nálezech munice. Nejvíce případů (4) bylo na Opavsku. Nejčastěji nalézali oznamovatelé munici při výkopových pracích či na poli, ale jeden případ je také nález munice v kovovém šrotu u domu.

V neděli 13. 10. 2019 v obci Brumovice – Úblo našel traktorista při práci na poli předmět připomínající munici. Policisté místo nálezu zajistili a přivolaný policejní pyrotechnik z expozitury Frýdek Místek určil, že se jedná o dělostřelecký granát ráže 85 mm, který si převzal k bezpečné likvidaci.

Ve stejný den nalezl munici při kopání základů na novostavbu také muž v obci Závada. Dělostřeleckou minu si následně převzali policejní pyrotechnici.

V pondělí 14. 10. 2019 přijali policisté na linku 158 oznámení, že při výkopových pracích u železniční trati mezi obcemi Kravaře a Velké Hoštice byl nalezen předmět připomínající munici z druhé světové války. Na místo vyjeli policisté z Kravař, kteří zajistili prostor nálezu. Policejní pyrotechnici určili, že se jedná o dělostřeleckou minu ráže 82 mm a s ohledem na její stav rozhodli munici zneškodnit na místě. Policisté uzavřeli bezpečný perimetr a silnici mezi obcemi Kravaře a Velké Hoštice. V daném úseku byla také zastavena doprava na železnici. Do 30 minut byla munice zneškodněna, ke zranění osob či poškození majetku nedošlo a provoz na silnici i trati mohl být plně obnoven.

Na Opavsko do katastru obce Závada se policejní pyrotechnici vraceli dne 14. 10. 2019 znovu a to o pár hodin později. Místní zemědělec oznámil, že při orbě na poli nalezl munici. Dělostřelecký granát ráže 122 mm si pyrotechnik převzal a odvezl k bezpečné likvidaci.

V úterý 15. 10. 2019 oznámil 41letý muž na linku 158, že při výkopových pracích na pozemku v Ostravě místní části Krásné Pole nalezl válcovitý předmět připomínající munici. Ostravští policisté místo nálezu zajistili a policejní pyrotechnik určil, že se jedná o dělostřeleckou minu, kterou zajistil a převzal k likvidaci. Evakuace osob nebyla nutná.

V dopoledních hodinách dne 15. 10. 2019 nalezl v kovovém šrotu u domu v obci Rusín v okrese Bruntál majitel kovový předmět připomínající munici. Policisté určili, že se jedná o protipancéřovou střelu, což potvrdil i policejní pyrotechnik, který si munici převzal k likvidaci.

V návaznosti na výše uvedené je zapotřebí připomenout, že nejen při nálezu munice, ale i v případě podezření, že se o munici může jednat, je nutné chovat se velmi obezřetně a neprodleně přivolat policisty.

Současně je potřeba mít na paměti základní bezpečnostní pravidla:

po přivolání policistů se snažit zajistit místo, aby do blízkosti nálezu nevstoupily další osoby

v žádném případě na předmět nesahat, nesnažit se s ním jakkoliv manipulovat

vyčkat příjezdu policistů a následně respektovat jejich pokyny

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

oddělení tiku

16. 10. 2019

vytisknout e-mailem