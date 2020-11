Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Údajným generálům naletěla hned dvakrát

ŠUMPERSKO - Dvěma podvodníkům poslala více než 700 tisíc korun.

Na jaře minulého roku byla pětašedesátiletá žena z Postřelmova prostřednictvím sociální sítě kontaktována osobou, která se vydávala za amerického generála sloužícího na misi v Afghánistánu. Generál ženu požádal, zda by si přes ni mohl poslat balíček obsahující hotovost 1,2 milionu amerických dolarů. Za tuto službu jí nabídl pětinu z částky jako provizi. Žena s nabídkou souhlasila a s vidinou snadno vydělané veliké sumy peněz udělala vše, co po ní „generál“ dále požadoval. Podmínkou obdržení peněz totiž bylo uhrazení různých poplatků spojených s doručením balíčku. Do července minulého roku tak žena v několika zahraničních platbách odeslala více než 300 tisíc korun.

Bezbřehá naivita ženy byla pro podvodníky štěstím i o rok později, kdy ženu stejnou cestou a se stejnou nabídkou oslovil údajný generál ze Sýrie. Opět šlo o částku 1,2 milionu dolarů a slíbená provize byla ve stejné výši. Na úhradu poplatků spojených s touto službou žena tentokrát do zahraničí odeslala více než 400 tisíc korun.

Šumperští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

por. Mgr. František Kořínek

