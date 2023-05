Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Údajný specialista na energetické poradenství vylákal od seniorky 160 000 korun na neexistující nedoplatky za energie

LIBERECKO - Nyní mu hrozí až pět let za mřížemi.

Dobu, kdy ceny energií raketově vyletěly nahoru a začaly ohrožovat české domácnosti, zneužil 24letý mladík z Liberce v červnu loňského roku k podvodu, kterého se dopustil na 73leté osaměle žijící seniorce ze stejného města. Znal ji už od roku 2019, kdy s ní uzavřel smlouvu o tom, že jí bude za úplatu poskytovat energetické poradenství. Od podpisu smlouvy se u jejích domovních dveří ukázal poprvé až v červnu loňského roku, a nalhal jí, že je svému dodavateli energií dlužná za spotřebu elektřiny 100 000 korun, které musí neprodleně uhradit.

Paní mu věřila, a aniž by jí předložil nějaký doklad o vyúčtování záloh, vyzvedla ve své bance požadovanou hotovost a předala mu ji na smluveném místě. Doklad o převzetí peněz po něm přitom nepožadovala. On ji za to odvezl autem domů a ujistil ji, že se o urovnání záležitosti s údajným dluhem postará.

Ve skutečnosti si ale peníze ponechal pro svou osobní potřebu, a když mu v září došly, přišel si k ní pro další. Tentokrát s legendou o tom, že dluží 60 000 korun na nedoplatku za plyn. Seniorce se zdála i tato částka velmi vysoká, ale vzhledem k tomu, že se ve veřejném prostoru neustále mluvilo o závratných platbách za energie, přijala tuto zprávu s naprostou odevzdaností a požadované peníze mu opět svěřila za účelem vyrovnání údajného dluhu.

Tentokrát si ale na vysoké doplatky postěžovala dceři, a té bylo hned jasné, že se stala obětí podvodníka. Oznámení na neznámého pachatele podala seniorka 28. září loňského roku a na případu začali pracovat policisté z 1. oddělení obecné kriminality libereckého územního odboru. Těm se poradce podařilo vypátrat a z podvodu ho usvědčit. Usnesení o zahájení trestního stíhání si převzal koncem letošního dubna. Za okrádání seniorky ho soud může poslat až na 5 let do vězení.

Pokud má někdo podobnou zkušenost, měl by se obrátit na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a případ nám ohlásit. Nelze totiž vyloučit, že 73letá seniorka z Liberce není jeho jedinou obětí. V této souvislosti dále apelujeme na to, aby si lidé fakturu s vyúčtováním za odběr elektrické energie či plynu vždy nechali ukázat a přesvědčili se o tom, že je skutečně vystavená jejich dodavatelem energií.

7. 5. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

