Údajný lékař na misi sliboval ženě svatbu

JESENICKO - Podvodník požadoval po ženě, aby jej vyplatila z údajné mise.

Sladkými slovy podvodník oklamal 64letou ženu z Jesenicka, které sliboval společný život. Po dvou měsících jí připravil o téměř 26 tisíc korun.

Žena policistům uvedla, že na začátku července letošního roku na síti Facebook přijala nabídku o přátelství muže, který se jí představil jako český lékař na misi v Jemenu. Žena si s ním začala psát a dozvěděla se, že je český chirurg žijící v Kanadě a v současné době je vyslaný Organizací spojených národů (OSN) na misi v Jemenu. Muž si během pár dní získal její náklonost. Pod příslibem společného života a důvodné obavy, že bude přemístěn na misi do Pákistánu, jí požádal o vyplacení z mise. V polovině srpna postupovala podle pokynů, které obdržela e-mailem od údajné OSN a zaplatila 1 tisíc EUR. Do poznámky k převodu peněz měla uvést „Podpora rodiny“. Poté obdržela od údajné organizace potvrzení, že platbu přijali a započal proces na uvolnění lékaře ze služby. Měla ovšem poslat další peníze částky od 1 500 EUR až po 5 tisíc EUR, a to z důvodu na zajištění leteckého transferu lékaře ze země. To už ale žena odmítla zaplatit. Začala mít podezření, že se stala obětí podvodu a obrátila se na jesenické policisty. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různého specialisty…

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

předstírají intenzivní zájem o Vaše soukromí, vědí, co osamělá žena vyžaduje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na vyplacení z mise, na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, na pomoc po okradení, investice do podnikání…



DŮLEŽITÉ!

DŮLEŽITÉ! neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás finanční prostředky

por. Mgr. Libor Hejtman

2. září 2024

