Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Údajný bezpečnostní technik z banky připravil ženu o více jak sto tisíc korun

JABLONECKO – V souvislosti s dalším podvodem opakovaně varujeme před telefonáty s neznámými osobami, které vás mohou přesvědčit pod různými záminkami k převodu peněz z vašich účtů.

Tento týden kriminalisté z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou přijali oznámení od ženy, která se stala obětí podvodu v souvislosti s telefonáty údajných bezpečnostních techniků dvou různých bank.

Minulý týden jeden den odpoledne ženě z Jablonecka volal muž, který se představil jak bezpečnostní technik banky, u které tato žena neměla žádný účet ani sjednaný jiný produkt, na což ho upozornila hned, jak ji informoval o tom, že z jejího účtu mají být provedeny čtyři transakce po necelých devíti tisících korun a je tedy nutné účet zabezpečit, aby nepřišla o všechny peníze. Neznámý muž po informaci, že u uvedené banky žena nemá vedený žádný účet, řekl, že se jí ozve policie a další zaměstnanec banky. Žena mu ještě na jeho otázku sdělila, kde má vedené účty a tím hovor skončil.

Ovšem to odpoledne ženě zavolal další neznámý muž, který o sobě tvrdil, že je bezpečnostní technik již jiné banky a shodou okolnosti té, u které má žena založený i jeden svůj účet. Tento muž, který hovořil velmi špatně česky, se snažil ženě vysvětlit, že je potřeba ochránit její účet a peníze na dobu 24 hodin je převézt na rezervní účet. Vzhledem k obtížné domluvě ji tento údajný bezpečnostní technik ještě přepojil na jeho údajného vedoucího bezpečnostního techniky, který následně ženě opět vysvětlil, co je rezervní účet a také to, že je potřebné, aby na něj z důvodu ochrany své peníze převedla. Tímto mužem se bohužel nechala k převodu peněz přesvědčit a ze dvou svých účtů na údajný rezervní účet v několika platbách převedla celkem téměř 140 tisíc korun. Při těchto platbách obdržela z banky upozornění na překročení denního limitu pro platby, na což údajný bezpečnostní technik reagoval tím, že jí přesvědčil o tom, aby svůj tento denní limit výrazně navýšila. Z tohoto důvodu žena volala do banky, kde jí pracovnice upozornila na skutečnost, že se stala pravděpodobně obětí podvodu, limit jí samozřejmě nenavýšila a účet zablokovala.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na pět let, a to vzhledem k výši způsobené škody.

V souvislosti s tímto případem opakovaně a důrazně připomínáme:

Obraťte se osobně na svoji banku, v případě, že vás někdo telefonicky kontaktuje ohledně ohrožení vašeho účtu.

Mějte silná hesla s dvoufázovým ověřením.

Používejte antivirovým program nejen na PC, ale i v mobilu.

Nesdílejte svůj uživatelský účet s dalšími lidmi.

Nepovolujte nikomu vzdálený přístup do svých zařízení.

Při prodeji nezadávejte údaje platební karty, pouze uvádějte číslo účtu.

Pokud možno neposílejte platbu za zboží předem.

Neinstalujte si aplikace z neznámých zdrojů.

Než kliknete na odkaz, ověřujte pravost internetových stránek

Nepřeposílejte bezpečnostní/autorizační kódy z SMS zpráv.





30. 8. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

