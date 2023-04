Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Údajně neměli peníze na vlak, proto chtěli jet taxíkem

MŘ Ostrava - Cesta do Ostravy je vyšla draze, vazba a čekání na trest

Kriminalisté zahájili trestní stíhání proti dvěma mužům (33 a 34 let). Ti jsou podezřelí ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Oba muži jsou stíháni vazebně. V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Do Přerova měli přijet vlakem za účelem návštěvy, ale na cestu zpět už jim chyběly peníze. Jak vyplynulo z výslechu, když zjistili, že nemají peníze na vlak a viděli stát u nádraží taxíka, měli ho oslovit, zda je neodveze do Studénky. Údajně mu dali zálohu a do vozidla taxi služby nasedli. Během cesty však změnili cílovou trasu a nechali se odvést do Ostravy. Jak poškozený řidič uvedl, v průběhu jízdy muži hovořili jemu neznámým jazykem. Poté, co přijeli do Ostravy na ulici Gajdošovu, jim taxikář vyjel účtenku z taxametru, kde měla být částka k zaplacení, a to okolo 4.000 korun. To se zřejmě dvojici cestujícím nelíbilo. Podle získaných informací mladší z obviněných mužů seděl vzadu v autě a měl řidiče zabavit. Této situaci měl využít druhý obviněný a začít v tom okamžiku prohledávat přihrádku. Toho si však všiml řidič, který začal reagovat. Následovala slovní výhružka obviněných směrem k řidiči, kdy se nakonec měli zmocnit zhruba 30.000 korun a z taxíku odejít.

Poškozený muž okamžitě danou skutečnost oznámil na obvodní oddělení a věc si převzali kriminalisté do své kompetence. Ihned začali pátrat po dvou neznámých mužích. Na odhalení jejich totožnosti měla výrazný podíl osobní znalost a plné pracovní nasazení kriminalistů z Ostravy, ale také kolegů z obvodního oddělení Přerov 2. Netrvalo dlouho a díky operativním informacím a poznatkům ztotožnili možné pachatele. Starší z nich má bohatý trestní rejstřík, kdy ani loupeže mu v minulosti nebyly cizí. Celkem má dvanáct záznamů v rejstříku trestů. Mladší z mužů má v rejstříku trestů tři záznamy.

por. Bc. Eva Michalíková

28. dubna 2023

