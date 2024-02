Uchovávání záznamů z technických dokumentačních prostředků

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel nejprve shrnul informace, které mu byly poskytnuty na základě jeho předchozí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.:



„Policisté hlídkové služby ČR disponují kamerami na těle. Záznami těchto kamer jsou někdy ukládány na uložiště zřízena na jednotlivých krajských ředitelstvích Policie České republiky a tato úložiště nejsou nijak jmenovitě označena. Nejpozději při ukončení výkonu služby posoudí policista nebo jeho nadřízený důležitost a upotřebitelnost pořízeného záznamu, tedy zda je důvod k přenesení předmětného záznamu na záznamové úložiště. Pokud ano, zajistí jeho přenesení na toto úložiště. Záznam je následně označen rokem, měsícem, dnem pořízení a identifikačním kódem policisty, který záznam pořídil. Uložené záznamy jsou uchovávány po dobu 30 dnů. Po uplynutí této doby dojde k jejich vymazání.“

Následně žadatel poptával další informace:

„A) Vede se o nahrátí souboru na uložiště nějaký záznam, pokud ano, tak tak jakým způsobem. Jak dlouho je tento záznam o nahrání uchováván. Pokud je jediným záznamem jen to, že se na uložišti objevil soubor tak mi to sdělte.

B) Existuje nějaký uchovávaný seznam názvu souborů které byly smazány? Jak dlouho je tento seznam uchován. Pokud je jediným záznamem o smazaní to, že po podívání na uložiště tam žádná nahrávka není a nedá se tedy rozlišit, jestli byl soubor smazán nebo tam nikdy nebyl nahrán, tak mi to sdělte taky.

C) Pokud se postupy a záznamy liší v závislosti na krajských ředitelstvích tak mi postačí zodpovědět body A) a B) pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.“



Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:



Ad A) O přenesení záznamu z technického dokumentačního prostředku nebo datového nosiče na záznamní úložiště se nevede žádný další záznam.

Ad B) O výmazu záznamu uloženého z technického dokumentačního prostředku na záznamní úložiště se nevede žádný další záznam.

Ad C) Postupy přenesení záznamu z technického dokumentačního prostředku nebo datového nosiče na záznamní úložiště a výmazu takového záznamu se podle jednotlivých krajských ředitelství policie neliší.



PhDr. Jiří Vokuš, 20. února 2024

