Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Účetní za milion

Jihočeští kriminalisté obvinili ze zpronevěry účetní renomovaného hotelu.

Účetní za všechny peníze! Tak se nakonec projevila žena z Českého Krumlova, která pracovala jako účetní v jednom z hotelových komplexů u přehrady Lipno. Od ledna roku 2013 do konce roku 2017 způsobila hotelu škodu přes 4 000 000 korun. Zpronevěřené peníze měla použít pro svoji potřebu. Využila skutečnosti, že jako účetní měla dispoziční oprávnění k bankovním účtům hotelu i finanční hotovosti v pokladně. Zřídila pro hotel takzvaný technický účet, který však obsluhovala jako svůj účet soukromý. Hotelu tajila některé příjmy, ty nezaúčtovávala a převáděla na technický účet. Z něho pak na své soukromé účty. Za pospané jednání byla tento měsíc obviněna ze zločinu zpronevěry. V případě odsouzení hrozí ženě trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Případ vyšetřovali kriminalisté z odboru hospodářské kriminality jihočeského policejního ředitelství.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

20. září 2020

vytisknout e-mailem