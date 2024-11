Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Účet obratem vybílil

JIHLAVSKO: Policisté hledají muže, který vybíral peníze z bankomatu v Lidické ulici v Brně.

Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při prověřování případu, kterým se zabývají policisté z Telče. Hledají muže zachyceného na fotografiích, jehož totožnost by potřebovali zjistit v zájmu prověřování.

K případu došlo v druhé polovině srpna, kdy pachatel prodával na internetovém portále s bazarovým zbožím náhradní díl k vozidlu. Na inzerát zareagoval poškozený muž z Telčska, kdy se s prodávajícím domluvil na koupi a na podmínkách prodeje. Na falešných stránkách dopravce vyplnil přihlašovací údaje ke své platební kartě a následně si pachatel z bankovního účtu poškozeného sjednal půjčku ve výši téměř 700 tisíc korun.

Policisté prověřováním zjistili, že z účtu poškozeného muže bylo z bankomatu v ulici Lidická v Brně provedeno několik výběrů v celkové částce sjednaného úvěru. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dále provedli šetření za účelem zjištění důležitých informací pro objasnění případu. Případ prověřovali, shromažďovali a vyhodnocovali získané poznatky, včetně kamerových záznamů.

V zájmu prověřování by potřebovali zjistit totožnost muže zachyceného na fotografiích, který na sobě měl světlé kalhoty, tmavé tričko s bílým nápisem a na zádech červený batoh. Muž by tak mohl poskytnout informace důležité pro objasnění případu.

Žádáme muže zachyceného na fotografiích, ale i občany, kteří ho poznají nebo mají informaci o tom, kde se v současné době nachází či pohybuje, aby se přihlásili na tísňové lince 158 nebo přímo kontaktovali obvodní oddělení Telč, telefon 974 266 721, email: ji.oop.telc@pcr.cz.

por. Ing. Michaela Lébrová, 15. listopadu 2024

