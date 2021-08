Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ublížení na zdraví

J. Hradec – Řidič vozu předjížděl motorkářku, poté prudce zabrzdil.

Dne 30. května v 13:30 hodin došlo k dopravní nehodě , kdy podezřelý řidič jedoucí s osobním automobilem Škoda Superb, po silnici III. třídy č. 1343 ve směru od obce Blažejov směrem na J. Hradec. Před železničním přejezdem počal předjíždět motocykl Kawasaki ER-6N jedoucí stejným směrem, řízený poškozenou. Po předjetí měl prudce zabrzdit před železničním přejezdem č. P9086 a tím mělo dojít k ohrožení předjížděné řidičky motocyklu. Žena ve snaze zabránit střetu strhla řízení do pravé strany a vjela do silničního příkopu, kde havarovala. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky motocyklu Kawasaki s dobou léčení do 6 týdnů. Dopravní policisté z J.Hradce oba řidiče podrobili dechové zkoušce přístrojem Dräger s negativním výsledkem. Na motocyklu vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 50 000 korun. Na osobním automobilu škoda nevznikla. Dopravní policisté přečin ublížení na zdraví z nedbalosti řádně zadokumentovali. Dne 30. července 2021 převzal podezřelý muž prostřednictvím dopravních policistů z Jičína sdělení podezření. Nyní je jindřichohradeckými dopravními policisty trestně stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

4. srpna 2021

vytisknout e-mailem