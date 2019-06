Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ublížení na zdraví

CHEBSKO – Osmnáctileté dívce hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmnáctileté dívky, kterou obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví.

Na začátku února letošního roku měla mít obviněná na svém maturitním plese v Chebu spor se svým přítelem a jeho devatenáctiletou kamarádkou. Nejdříve mělo dojít k slovní rozepři a následně i fyzickému útoku. A to tak, že osmnáctiletá dívka měla přijít ke svému příteli, který tancoval s devatenáctiletou dívkou, a tu měla chytit za vlasy. Ta poté spadla na zem, kde ji měla obviněná několikrát udeřit rukou do obličeje a následně ji kopnout do rukou. Při tomto útoku došlo u devatenáctileté dívky ke zranění, které si později vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.

V případě prokázání viny hrozí osmnáctileté dívce trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 6. 2019

