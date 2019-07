Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ublížení na zdraví

CHEBSKO – Muž zůstal po úderu nehybně ležet na místě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání 43letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zločinu Ublížení na zdraví v souběhu s přečinem Výtržnictví.

Toho se měl muž dopustit na začátku května tohoto roku v Aši na místě veřejnosti přístupném. Společně s poškozeným 42letým mužem měl ve večerních hodinách vyjít před vchod místního baru. Zde ho začal obviněný muž fyzicky napadat. Nejdříve se neúspěšně muže pokusil několikrát udeřit a to se mu vzápětí povedlo. Údery měl směřovat do oblasti celého těla. Následkem toho muž upadnul na zem, kde se udeřil do hlavy a zůstal na místě nehybně ležet.

Napadený muž byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice k lékařskému ošetření, kde byl následně hospitalizován. Obviněnému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na 2 léta až 8 let za způsobenou těžkou újmu na zdraví.

pprap. Eva Valtová

nprap. Bc. Zuzana Týřová

24. 7. 2019

