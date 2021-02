Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

U zkoušek radili žadatelům

VSETÍNSKO: Zkušební komisaři zneužili pravomoci úřední osoby.

V uplynulých týdnech bylo ukončeno trestní řízení s dvojicí zkušebních komisařů, kteří byli v druhé polovině roku 2020 vsetínskými kriminalisty obviněni ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Muži si v letech 2018 a 2019 jako zaměstnanci městského úřadu neplnili povinnosti, které jim vyplývají ze zákona a mimo jiné nezajistili při konání zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla řádný dohled nad výkonem zkoušky. Žadatelé si tak u zkoušek mohli radit navzájem, popřípadě jim radil jejich učitel z autoškoly či tlumočník u cizojazyčných žadatelů.

Problém s tlumočníkem se týkal zejména jednapadesátiletého komisaře. Kriminalisté navíc zdokumentovali, že více než 80 řidičů, kteří u tohoto komisaře vykonávali zkoušky z praktické jízdy, obdrželi řidičská oprávnění v rozporu s podmínkami pro jejich získání. Problém byl zejména v délce zkušebních jízd, které mnohdy netrvaly déle než 15 minut.

Podobné důvody k obvinění byly i u jeho sedmdesátiletého kolegy. Také v jeho případě žadatelům při zkouškách radili učitelé, popřípadě jim radil i sám komisař či žadatelé navzájem. Nedostatečnou délku praktické zkoušky kriminalisté prokázali u bezmála pětistovky žadatelů.

V jednom případě dokonce na zkoušku kromě žadatele přišel i majitel autoškoly, který osmašedesátiletému žadateli u testu radil. A nakonec mu radil i sám komisař. Kriminalisté navíc zjistili, že se u tohoto žadatele vůbec nekonala praktická zkouška. Na naléhání přítomného majitele autoškoly zapsal zkušební komisař do protokolu úspěšné vykonání zkoušky z praktické jízdy pro skupiny A a C, aniž by žadatel vůbec usedl za volant či řídítka.

Kromě dvojice komisařů byl tedy obviněn a státním zástupcem již obžalován i majitel autoškoly, a to ze zneužití pravomoci úřední osoby ve formě účastenství.

14. února 2021, nprap. Petr Jaroš

