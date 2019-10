Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

U stánku prodával závadovou symboliku

MOST - Při automobilových závodech nabízel zboží s nacistickou symbolikou; Na zábavě napadl známého.

Policie v Mostě obvinila z přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka 49letého muže z Mostu. Ten měl na konci srpna v době konání automobilových závodů v Souši na místě veřejnosti přístupném u stánku prodávat předměty obsahující závadovou symboliku. Policisté, kteří na místě vykonávali službu v rámci bezpečnostního opatření, zajistili kožené opasky, přezky na opasky, odznaky a vyznamenání, kdy zajištěné předměty obsahovaly zakázané symboly. Věci byly podrobeny znaleckému zkoumání. Za toto jednání hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Spánek připravil ženu o mobil a peníze

Mostecká policie přijala oznámení o krádeži na osobě. K té mělo dojít o víkendu ve večerních hodinách v odbavovací hale nádraží v Mostě. Neznámý pachatel tam využil situace, kdy na lavičce spala žena a tu okradl. Nepozorovaně ji připravil o peněženku s finanční hotovostí a doklady, sebral i mobilní telefon. Věci měla žena při sobě. Poškozená vyčíslila hmotnou škodu na částku 13 tisíc korun. Případ nyní šetří policisté obvodního oddělení v Mostě.

Zábava se zvrtla v napadení

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu výtržnictví 61letého muže z Mostu. Ten byl na zábavě v jedné obci na Mostecku. Uvnitř objektu se bavil s mužem, kterého dobře znal. Poté došlo ke slovní rozepři a po ní měl obviněný Mostečan tohoto muže fyzicky napadnout. Měl ho udeřit pěstí do obličeje a poté dlaní do krku. Posléze přidal ještě jednu ránu pěstí do obličeje. Při tom poškozeného častoval vulgárními výrazy a snažil se opětovně na něj zaútočit. Další potyčce naštěstí zabránily přítomné osoby. Napadený utrpěl zranění, které se vyžádalo lékařské ošetření ve zdravotním zařízení. Obviněný je stíhán na svobodě. Motivem napadení byly údajně nějaké osobní spory.

nprap. Ludmila Světláková

Most 16. října 2019

