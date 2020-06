Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

U Spešova se stala vážná dopravní nehoda

BLANENSKO: Řidič při předjíždění dostal smyk na mokré vozovce.

K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu 6. června v nočních hodinách na silnici 374 mezi Blanskem a Rájcem Jestřebí. Řidič vozidla Opel Zafira v k.ú. Spešov předjížděl v nepřehledné zatáčce jiné osobní auto. Na mokré vozovce se dostal do smyku, kdy přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem tov. zn. Škoda Octavia. Řidič Opelu nebyl za jízdy připoután a nárazem byl odmrštěn mimo vozidlo. Přivolaní záchranáři čtyřiatřicetiletého muže převezli s těžkým zraněním do nemocnice. Druhý šofér byl hospitalizován s lehkým zraněním. Dechová zkouška byla provedena pouze u řidiče Škoda Octavia, a to s negativním výsledkem. U druhého řidiče vzhledem k rozsahu zranění jí nebylo možno na místě provést, proto policisté nařídili odběr krve. Na vozidlech vznikla předběžná škoda 250 tisíc korun. Nehodu nadále řeší blanenští dopravní policisté.

por. Lenka Koryťáková, 8. června 2020

