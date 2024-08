Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

U sebe měl více jak 90 krabiček cigaret

PLZEŇ – Policisté muže zadrželi chvíli po krádeži.

Vrchní inspektor obvodního oddělení Plzeň Bory sdělil podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci teprve 18letému muži z Plzně. Ten podle dosud zjištěných skutečností vnikl v úterý 12. srpna 2024 v pozdních večerních hodinách do dvou nezajištěných vozidel. Nic sice neodcizil, poškodil ovšem interiéry vozidel. Asi dvě hodiny poté se vloupal do provozovny benzinové čerpací stanice, kde odcizil sáček s ledem a 94 krabiček cigaret různých značek. Přitom poškodil vstupní dveře do prodejny. Poškozené společnosti způsobil škodu v celkové výši 55 tisíc korun. Majitelům vozidel pak způsobil škodu přes 10 tisíc korun.

Z odcizeného zboží se ovšem neradoval dlouho. Ve chvíli, kdy z místa odcházel, ho zadrželi policisté speciální pořádkové jednotky ve spolupráci s policistou z oddělení kriminalistické techniky Městského ředitelství policie Plzeň. Mladík byl po provedení potřebných procesních úkonů propuštěn ze zadržení. Při cestě z policejní služebny následně odcizil elektrickou koloběžku v hodnotě 7 tisíc korun, která byla připoutána k dopravnímu značení. I v tomto případě policisté ihned zasáhli a muže omezili na osobní svobodě. Koloběžku poté vrátili jejímu majiteli.

V případu vloupání do provozovny je vedeno takzvané zkrácené přípravné řízení. Krádež koloběžky policisté šetří jako přestupek. Podezřelému muži nyní hrozí v případě prokázání viny až dva roky odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

20. srpna 2024

vytisknout e-mailem