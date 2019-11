Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

U řidičů hrál hlavní roli alkohol

BRNO: Jednoho z šoférů umravnila až namířená zbraň

Brněnští policisté během čtvrtka zastavili dva hříšníky za volantem, u kterých hrál stěžejní roli alkohol. V prvním případě hodinu po půlnoci chtěla hlídka zastavit jednadvacetiletého šoféra osobního automobilu Peugeot. Jakmile však spatřil ve zpětném zrcátku policejní majáky, sešlápl plyn a snažil se policistům ztratit v ulicích Líšně. Jenže zřejmě i vlivem alkoholového opojení nebyl schopen stoprocentně ovládat vozidlo a opakovaně najížděl na chodníky. Až zahrazení únikové cesty služebním vozidlem ukončilo řidičovo pronásledování. I přesto řidič i dvaadvacetiletý spolujezdec odmítli z vozu vystoupit. Až pohled do ústí služební zbraně je konečně přiměl ke spolupráci. Zanedlouho se vše osvětlilo. Šofér totiž řídil bez řidičského oprávnění, s propadlou technickou kontrolou a hlídce nadýchal 1,54 a 1,66 promile.

Scénář s podobným koncem se odehrál v odpoledních hodinách v brněnské městské části Bystrc. Pozornost policistů na sebe upoutalo podezřele jedoucí vozidlo Citröen. Středem vozovky kličkujícího sedmačtyřicetiletého šoféra se policisté rozhodli zkontrolovat. To, že se trefili do černého, potvrdil první kontakt. Šofér se bez okolků přiznal, že pije již třetí den za sebou a před jízdou vypil půl litru vodky a nějaké víno. Dechová zkouška to jen potvrdila. Šofér měl v dechu 3,11 a 3,02 promile.

V obou případech jsou řidiči v současné době prošetřování ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Petr VALA, 15. listopadu 2019

