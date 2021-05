Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

U obce Člunek havaroval nákladní automobil

Jindřichův Hradec - Zraněného řidiče transportoval vrtulník.

Dnes krátce po 10:30 hodině přijali policisté infromaci o dopravní nehodě, která se stala u obce Člunek na silnici č. 164 ve směru Jindřichův Hradec - Dačice. Z dosud nezjištěných příčin zde havaroval řidič nákladního automobilu (nar. 1979), sjel s vozidlem mimo komunikaci do příkopu a převrátil se. Náklad, který převážel, se vysypal na silnici. Řidič utrpěl zranění, se kterými byl transportován vrtulníkem letecké záchranné služby do nemocnice. Na místo dorazili rovněž jindřichohradečtí dopravní policisté, kteří museli silnici uzavřít. Objízdné trasy jsou stanoveny ve směru od Jindřichova Hradce přes Blažejov - Střízovice - Kunžak. V opačném směru pak na Novou Bystřici. Uzavírka silnice bude trvat přibližně do 14:00 hodin. Přesné příčiny a okolnosti této nehody jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů.

Foto z místa DN:

DN 1.jpg

DN 2.jpg

DN 3.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

19. května 2021zde

