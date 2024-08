Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

U jezera Barbora se mohli cyklisté potkat s policisty

TEPLICKO - Probíhala zde akce "Na kole jen s přilbou"

V okolí jezera Barbora na Teplicku, kam často směřují návštěvníci na kolech, proběhla preventivní akce "Na kole jen s přilbou". Policisté se setkávají s případy dopravních nehod, kdy pády z kola často končí vážnými úrazy právě z důvodu, že cyklista neměl na hlavě ochrannou přilbu. Podle zákona je helma povinná pro cyklisty do 18 let věku. Ale i dospělí by měli myslet na své zdraví a být helmou vybaveni. Někteří sami sdělili své zkušenosti s úrazy na kole, kdy v nejednom případě je helma ochránila před vážnějšími zraněními. Od policistů při kontrole obdrželi reflexní prvky ke zvýšení viditelnosti při jízdě a také tzv. Cyklistické desatero" s radami, jak si užít jízdu bezpečně.

23. srpna 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

