Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

U jezer v Ostrožské Nové Vsi opět provádíme kontroly!

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Během uplynulých čtyř dnů jsme zde přestupcům uložili bezmála tři sta pokut.

V těchto dnech jsme se stejně jako v minulých letech opětovně zaměřili na nezodpovědné řidiče u ostrožských jezer, kteří zde překračují zákon.

Řidiče, kteří v blízkosti jezer nerespektují dopravní značení (zákaz vjezdu) a současně tak porušují i zákaz vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (označeno vodní značkou), budeme řešit pro přestupek proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, za což jim hrozí pokuta do dvou tisíc korun. Zároveň jejich protiprávní jednání oznámíme na vodoprávní úřad k projednání ve správním řízení. V tomto případě jim hrozí sankce až do dvaceti tisíc korun.

Jen během víkendu jsme zde přestupcům uložili více jak sto pokut v rozmezí od pětiset do tisíce korun. A dalších sto padesát přestupků fotograficky zadokumentovali dopravní policisté dnes. Tyto skutky postoupíme do správního řízení. I přes tato opatření však lidé zákazy stále porušují, jsme proto nuceni přistoupit k horní hranici sankce.

Apelujeme proto na návštěvníky ostrožských jezer, aby zde dodržovali příslušná dopravní značení. Jedině tak mohou předejít vysokým sankcím, či správnímu řízení na městském úřadě.

Kontroly, které jsou časté a důsledné, budeme provádět i nadále!

12. srpna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

foto

vytisknout e-mailem