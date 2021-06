Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

U domu ukradli zahradní nábytek

MOSTECKO - Hamerští policisté dvojici lapků odhalili; Mužům se nechtělo do basy.

Hamerští policisté objasnili případ krádeže, který se stal minulý týden. Dva muži krátce před půlnocí v obci na Litvínovsku vnikli násilně na oplocený pozemek rodinného domu a z něj měli odcizit volně stojící zahradní nábytek a slunečník. Policisté obvodního oddělení Hamr nyní sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody ve spolupachatelství 32letému muži z Litvínova a 34letému Mostečanovi. Odcizené židle, stůl a slunečník nebyly zajištěny, lup údajně dvojice prodala a policisté po ukradeném nábytku nadále pátrají. Starší muž byl již za majetkový delikt odsouzen. Za tuto krádež oběma hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Nechtělo se jim do vězení, už tam jsou

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 37letého muže z Mostu. Ten měl mařit výkon úředního rozhodnutí tím, že již v dubnu nenastoupil výkon trestu odnětí svobody a to na základě mu doručené písemné výzvy, kterou převzal ten měsíc. Do sedmi dnů nejpozději měl do věznice nastoupit, což bez závažného důvodu neučinil. Policisté muže zatkli na mosteckém nádraží na základě vydaného příkazu k dodání do výkonu trestu, kam byl následně hlídkou eskortován.

Ani dalšímu Mostečanovi se evidentně nechtělo za mříže. Již v květnu měl nastoupit do výkonu trestu, což neučinil. Muž byl v pátrání, neboť na něj byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Díky zadržení městskou policií byl hledaný tento týden předán pracovníkům vězeňské sužby.

Most 17. června 2021

nprap. Ludmila Světláková

