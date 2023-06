Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Týrání zvířat

PLZEŇ – SEVER – Kriminalisté prověřují trestný čin. Fenka utrpěla mnohočetná vnitřní i vnější zranění. Majiteli byla odebrána.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality územního odboru Plzeň – venkov na základě přijatého oznámení prověřují možné spáchání trestného činu týrání zvířat. Mladý muž v přesně nezjištěné době opakovaně surovým a trýznivým způsobem týral fenu křížence menšího plemene stáří okolo šesti měsíců, která v důsledku delší dobu trvajícího týrání utrpěla mnohačetná vnitřní i vnější poranění. Ta si vyžádala veterinární ošetření. Fenka byla odebrána majiteli na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a umístěna do předběžné náhradní péče do rodiny spolehlivé chovatelky. Zvíře má však trvalé následky na zdraví. Pokud bude zahájeno trestní stíhání chovatele, hrozí mu u soudu trest odnětí svobody na dva roky až šest let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. června 2023

vytisknout e-mailem