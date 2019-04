Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

DOMAŽLICE – Dcera několik měsíců týrala svoji matku. Byla obviněna z trestného činu.

Domažličtí kriminalisté koncem března letošního roku zahájili trestní stíhání sedmatřicetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Obviněná žena nejméně od srpna 2018 do současné doby psychicky a fyzicky týrala svoji matku. V místě jejich trvalého bydliště ji opakovaně nadávala a fyzicky napadala, kdy jí dávala facky, údery pěstí do hlavy a celého těla, kopala ji do zad a žeber a v jednom případě ji měla mlátit násadou od koštěte. Při posledním napadení jí způsobila zhmoždění obličeje, hlavy, ramen, páteře, četné podlitiny celého těla a otřes mozku. Žena byla ošetřena a hospitalizována v nemocnici. Agresorka byla zadržena a obviněna ze zločinu. Je stíhána na svobodě. Hrozí jí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. dubna 2019

