Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Týrání osob žijících ve společném obydlí

STAŇKOV – Muž vyhrožoval své partnerce, bil ji a bil i svoje děti. Byl obviněn ze tří trestných činů. Skončil ve vazbě.

Domažličtí kriminalisté dne 1. dubna 2019 zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a nebezpečné vyhrožování. Obviněný nejméně v době od února letošního roku do současné doby měl v bytě opakovaně fyzicky napadat své nezletilé syny. Nechával je klečet na podlaze, bil je, nadával jim sprostými výrazy. Svoji družku pak zamykal v pokoji bytu, aby nikam nemohla jít, sprostě jí nadával, mlátil ji, kopal ji a také jí v jednom případě po telefonu vyhrožoval, že zabije ji i syny a pak že zabije sebe. Případem se zabývali domažličtí kriminalisté. Muže zadrželi a umístili do policejní cely. Spolu se spisovým materiálem podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce dnes akceptoval, a tak je obviněný stíhán vazebně. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. dubna 2019

vytisknout e-mailem