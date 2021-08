Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Týral svou přítelkyni

KARLOVARSKO – Po výčitkách jí měl pod vlivem alkoholu fyzicky napadat.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinu týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Obviněný muž měl od listopadu roku 2020 do února tohoto roku v několika případech po předchozích výčitkách a pod vlivem alkoholu fyzicky napadnout svou o čtyři roky mladší přítelkyni, se kterou žil ve společné domácnosti v malé obci na Karlovarsku. K jednomu takovému incidentu mělo dojít v lednu tohoto roku, kdy měl po družce hodit jídelní židle, které jí zasáhly do hlavy a poté jí navíc uhodit rukou přes hlavu. Nebylo to však bohužel naposled, co měl na ženu stáhnout ruku. O dva týdny později jí měl po předchozích výčitkách chytit pod krkem. V dalším napadání mu zbránila sousedka, která zaslechla, jak žena křičí. Obviněný muž byl následně přivolanými policisty na dobu několika dní vykázán ze společného obydlí.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Eva Valtová

19. 8. 2021

