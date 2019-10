Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Týral své staré rodiče

Jindřichův Hradec - Policisté obvinili muže z týrání rodičů, trápil je od prosince 2017.

Jindřichohradečtí kriminalisté obvinili koncem týdne dvaapadesátiletého muže z týrání osoby žijící ve společném obydlí. Muž totiž od prosince roku 2017 v rodinném domě týral své rodiče (otec nar. 1935, matka nar. 1941) a to tak, že jim nadával, slovně i fyzicky je napadal, požadoval peníze, cigarety, budil je během noci a útočil na ně. V některých případech museli před synem utéci z domu a ukrývali se v autě, nebo v něm jezdili po okolí. Dne 20. října 2019 opět zaútočil na otce, srazil ho k zemi a zranil ho. Policisté útočníka zadrželi, umístili do policejní cely a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení hrozí tyranovi trest odnětí svobody v délce až osmi let.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

28. října 2019

vytisknout e-mailem