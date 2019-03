Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Týden čtení „Policejních pohádek“ v Třinci.

Policisté na Frýdeckomístecku četli dětem

Policisté územního odboru Frýdek-Místek připravili dětem z mateřských i základních škol příjemné dopoledne, které se neslo v duchu čtení publikace “Policejní pohádky“. Včerejší dopolední program se uskutečnil na půdě integrovaného výjezdního centra v Třinci, kde na děti čekalo nejedno překvapení.

Mimo čtení poutavých příběhů, které děti se zájmem vyslechly, si mohly o knížku plnou příběhů s preventivní tématikou zasoutěžit. Také ukázky policejní práce, výstroje a výzbroje našich kolegů se těšily velkému ohlasu. Děti si se zájmem prohlédly policejní vozidla, do kterých s obdivem nahlížely, ale především si mohly vyzkoušet jaké to je usednout za volant služebního vozidla. Kriminalistický technik dětem přiblížil svou práci na místě činu a dal jim tak možnost aspoň trochu nahlédnout do problematiky své práce. Malí návštěvníci si na památku mohli odnést i otisk svého prstu. Také přednáška policejních kynologů byla pro děti velmi poutavá a atmosféru umocnila tím, že si z blízka mohly prohlédnout i služební psy, kteří jsou našim kolegům velkými partnery.

Atmosféru úterního dopoledne si vychutnalo asi 300 dětí, které si odnesly nejen spousty nových zážitků a informací, ale i dárky, které pro ně policisté přichystali v podobě omalovánek, pexes a především knihy Policejní pohádky.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

13. března 2019

