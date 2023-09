Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tvrdil, že jim pomůže

BŘECLAVSKO: Internetový podvodník připravil manžele o další peníze.

Jak přesvědčivě dokáží argumentovat podvodníci lákající na investice do kryptoměn se nestačili divit kriminalisté z Břeclavska. Starší manželský pár chtěl podle reklamy na internetu výhodně investovat a podle prvotních pokynů zaslal počáteční vklad ve výši pěti tisíc na uvedený účet. Podvodníci jim zanedlouho poslali odkaz na stránky, které zobrazovaly, jak se zaslané peníze krásně zhodnocují. To v nich mělo vyvolat pocit, že vše bez obtíží funguje. Pro možnosti další investice jim následně volal už jejich osobní bankéř. Poměrně direktivním stylem jim sdělil, že pokud chtějí dále zhodnocovat svoje peníze, mohou tak činit jedině přes něj. A provedou to tím, že mu umožní vzdálený přístup do jejich počítače. Protože poškozený už v minulosti podobným podvodníkům naletěl, další investici s tímto odůvodněním odmítl. Podvodník se však nenechal odradit a právě na této negativní zkušenosti začal stavět novou taktiku. Muži slíbil, že mu získá ztracené peníze nazpět. Aby to mohl provést, žádal za službu zaplacení dalšího poplatku, na který však už manželé neměli. Proto je navedl k sjednání dvou úvěrů ve výši téměř půl milionu korun a se samotným sjednáním jim napomohl prostřednictvím vzdáleného přístupu. Peníze pak odeslali na neznámé účty. Tímto podvedení splnili všechny podmínky, aby se dostali do pořadníku osob, kterým měly být vráceny peníze. Manžele potom podvodník využíval i k přeposílání peněz od dalších podvedených. Vytvářel v nich dojem, že jim pomáhá a posílá peníze, aby si mohli zaplatit posun v seznamu čekatelů na odškodnění na první místa. Přítrž jeho nekalým praktikám učinili až policisté, když nechali účet zablokovat.

por. David Chaloupka, 29. září 2023

