Tvrdil, že ho srazilo auto

ZLÍNSKO: Vyšlo najevo, že řídil opilý a havaroval.

Rozuzlení případu nejasného zranění čtyřiapadesátiletého muže z obce na Kroměřížsku trvalo včera zkušeným policistům jen pár hodin. Vyšlo najevo, že muž si vymyslel, že ho při cestě pěšky z restaurace srazilo auto. Přitom při řízení v opilosti havaroval. Měl navíc odebraný řidičský průkaz. Policistům ovšem tvrdil, že mu někdo vozidlo ukradl.

Zraněný a potlučený muž zazvonil v neděli před pátou hodinou ráno u dveří rodinného domu v obci na Kroměřížsku. Ženě, která mu otevřela, řekl, že ho srazilo auto. Žena měla strach o jeho zdraví, zavolala proto na linku tísňového volání policie. Na místo vyrazili dopravní policisté i záchranáři. Muž se ovšem odmítal nechat ošetřit a chtěl ze sanitky odejít. Policisté začali zjišťovat, jak a kde ke srážce chodce došlo. Poblíž Napajedel našli havarované vozidlo Nissan, jehož majitelem byl právě zraněný muž. Ten ovšem tvrdil, že vozidlo v žádném případě neřídil. Podle jeho tvrzení, na kterém několik hodin trval, mu někdo ukradl klíče od vozidla a následně i vozidlo, s nímž havaroval a z místa havárie utekl.

Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu téměř dvě promile alkoholu. Jeho tvrzení mělo značné trhliny. Po několika hodinách policistům přiznal, že vozidlo sám řídil. V deset večer odešel z restaurace, kde konzumoval pivo i tvrdý alkohol. I přes silnou opilost chtěl dojet do místa bydliště vzdáleného asi 10 km. Po pár kilometrech dostal smyk a havaroval do příkopu. Z vozidla vylezl a vydal se pěšky do nejbližší vesnice.

Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky. Škoda na jeho vozidle je předběžně vyčíslena na sto padesát tisíc korun. Při havárii utrpěl lehké zranění.

20. února 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

