Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Tvoje cesta v dopravě - Bohuslavice

ŠUMPERSKO - Preventivní program s dopravní tematikou pro děti.

V pátek 9. června 2023 se uskutečnilo na Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích na Šumpersku setkání dětí s policejním preventistou, který za nimi přijel v rámci programu „Tvoje cesta v dopravě“.

Jedná se o aktivitu zaměřenou na prevenci a bezpečnost v silničním provozu. Děti se seznámily s prací policie a byly jim předány rady a doporučení, jak by se měly chovat v provozu na silnicích a čeho by se měly vyvarovat. Během prázdnin se totiž mohou setkat s nejrůznějšími nástrahami, a to nejen v dopravě.

Žáci prvního stupně se aktivně dotazovali například na jízdu na koloběžkách a elektrokoloběžkách. Pro ty nejmenší děti v mateřské škole bylo připraveno překvapení spočívající ve vytvoření reálného přechodu pro chodce pomocí didaktické pomůcky přímo ve třídě. Děti si tak vyzkoušely, jak se správně rozhlédnout a jak bezpečně přejít po přechodu.

Na závěr obdržely paní učitelky pro děti drobné preventivní materiály v podobě omalovánek a policejních pohádek.

por. Mgr. Ladislav Jílek

9. června 2023

vytisknout e-mailem