„Tvoje cesta onlinem“ v praxi

Ostravští policejní preventisté převádí do praxe avizovaný projekt „Tvoje cesta onlinem“.

Tento inovativní projekt byl v Ostravě představen dne 13. ledna 2020 a cílí na prevenci kriminality páchané na dětech v kyberprostoru. Děti šenovské základní školy se v rámci tohoto projektu dozvěděli základní rady jakým způsobem se (ne)chovat na internetu, jak účelně využívat sociální sítě a také třeba jak lze rozpoznat „predátora“. Právě predátoři útočí na dětské oběti za pomoci informací, které o sobě samotné děti na internetu zveřejňují. To že se jedná o velmi aktuální téma v rámci primární prevence, podtrhlo také to, že děti velmi aktivně a spontánně na získané informace reagovali. Policisté si naopak ověřili fakt současné doby, že již děti na prvním stupni základních škol jsou častými majiteli „chytrých“ telefonů včetně neomezeného přístupu k internetu. Tyto informace jen potvrdili potřebnost obdobné osvěty, která je směřována k takto mladým dětem. Nezastupitelnou roli však hrají i rodiče, pro které je projekt „Tvoje cesta onlinem“ také určen.

V případě zájmu mohou policisté směřovat osvětu také do jejich řad.

Více se o projektu je možné dozvědět na níže uvedeném odkazu.

https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx



por. Bc. Richard Palát

komisař oddělení prevence

5. února 2020

