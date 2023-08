Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Turisté si vzali odloženou tašku a domů už nedojeli

PLZEŇSKÝ KRAJ – Dvojice na čerpací stanici na dálnici D5 odcizila odloženou tašku, vzala si hodnotnou část obsahu, ale s úlovkem už domů nedojela. Díky skvělé práci policistů se podařilo jejich auto zastavit na Vysočině na dálnici D1, a to jen čtyři hodiny po spáchání trestného činu. Místo domů dvojice zamířila před soud.

Policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra po 22. hodině 30. července vyjížděli k přijatému oznámení odcizení odložené tašky, ke kterému došlo na benzínové čerpací stanici na 123. km dálnice D5 ve směru na Prahu. Šestapadesátiletý oznamovatel si při tankování odložil tašku u čerpacího stojanu, zde ji zapomněl a pokračoval dál ve své cestě. Po chvíli si muž svou chybu uvědomil a vrátil se na místo, ale taška zde již nebyla. V tašce měl peněženku s doklady, hotovost 250 Euro, platební kartu a dva mobilní telefony. Přivolaní dálniční policisté shlédli kamerový záznam z čerpací stanice a zjistili, že tašku vzala dvojice, která nasedla do osobního vozidla bílé barvy. Policisté zjistili registrační značku vozidla a ihned informovali naše operační středisko. Operační důstojník rozšířil pátrání po průjezdu vozidla i do ostatních krajů a díky skvělé spolupráci operačních středisek ze Středočeského kraje, Prahy a následně i z Vysočiny se podařilo zmapovat trasu podezřelého vozidla. Úspěch pak přinesl až 89. km dálnice D1 ve směru na Brno, kdy kolegové z dálničního oddělení Velký Beranov zastavili podezřelé vozidlo. U osádky vozu našli oba odcizené mobilní telefony i finanční hotovost. Podezřelá dvojice byla zadržena po čtyřech hodinách od spáchání trestného činu a umístěna do policejní cely. Policisté našli i ostatní odcizené věci, které vrátili majiteli, kterému tak zachránili majetek v hodnotě 33 tisíc korun. Pachatelé naší republikou pouze projížděli ze severského státu na jih Evropy, a tudíž by během pár hodin opustili naše území. Policisté třicetiletému muži a devatenáctileté ženě sdělili podezření ze spáchání trestných činů zatajení věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V úterý státní zástupce podál návrh na potrestání osob.

Na Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje přišel děkovný e-mail od poškozeného muže, který s radostí přikládáme k velmi podařené policejní práci.



por. Ing. Eva Červenková

3. srpna 2023

