Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Trpělivost došla

HRADECKO - Muž za několik trestných činů nakonec skončil ve vazbě.

Minulý týden soudce Okresního soudu v Hradci Králové poslal do vazby muže, který se v posledních třech měsících dopustil několika trestných činů. Na začátku července byl přistižen jak v opilosti v Hradci Králové v ulici Na Střezině úmyslně poškodil tři zaparkovaná vozidla tak, že u jednoho rozbil kryt pravé zadní svítilny a na dalších dvou způsobil promáčklinu a škrábance. Dle odborného vyjádření tím majitelům způsobil škodu za téměř 11 tisíc korun. Navíc napadl muže, který ho přistihl při poškozování aut a který ho vyzval k setrvání na místě do doby příjezdu policejní hlídky. S pomocí dalších lidí se mu muže podařilo na místě zadržet. Přivolaná hlídka si 49letého muže převzala, podrobila ho dechové zkoušce s výsledkem téměř 2 promile a převezla k dalším úkonům na služebnu. Muž byl obviněn z trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci a propuštěn na svobodu.

Dalšího činu se dopustil o dva měsíce později v ulici Pilnáčkova, kde opět s téměř 2 promile fyzicky napadl u jednoho obchodního domu 62letou ženu poté, co mu odmítla dát peníze. Žena naštěstí nemusela vyhledat lékaře. Když se o necelé dva měsíce dopustil dalšího fyzického napadení a to 81leté ženy na Pospíšilově třídě opět u jednoho z obchodů, putoval do cely a odtud přímo do vazby. Seniorce bez zjevného důvodu způsobil zranění, s kterým musela být převezena do nemocnice na ošetření. I tehdy byl pod vlivem alkoholu, nadýchal téměř 1,6 promile.

Na základě těchto dalších skutků mu vyšetřovatel rozšířil trestní stíhání o přečin ublížení na zdraví a pokračujícího přečinu výtržnictví. Obviněný muž byl již v minulosti celkem 13x soudem trestán zejména pro majetkovou trestnou činnost. Naposledy v prosinci 2019, kdy byl za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání potrestán ročním podmíněným trestem odnětí svobody se zkušební dobou 3 let.

Muži hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

6.11.2020, 13.15

