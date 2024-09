Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tropy vystřídalo ochlazení

KARLOVARSKÝ KRAJ – Řidiči buďte na silnicích opatrní.

Tropické počasí vystřídal déšť a ochlazení. Přes den sice ještě může svítit slunce, které zvedne teplotu, ale rána i noci již bývají chladná a v ranních hodinách se často tvoří, nejen v blízkosti silnic, mlha.

V současné době by měli řidiči počítat s nepřízní počasí a přizpůsobit tomu také svou jízdu na komunikacích a zvýšit opatrnost. Silnice jsou po většinu dne z důvodu deštivého počasí mokré a může se na nich vyskytovat i spadané listí. Tato kombinace se pak odráží na statistice dopravních nehod. Apelujeme na řidiče, aby byli na silnicích opatrní a ohleduplní. V podzimním počasí se výrazně prodlužuje brzdná dráha. Zatímco z padesátikilometrové rychlosti osobní vozidlo na suchu zastaví přibližně po 10 až 12ti metrech, na mokru se tato vzdálenost prodlouží až na trojnásobek.

Podzim je z pohledu dopravních nehod rizikovým obdobím, a to i pokud jde o nehody zaviněné srážkou se zvěří. U vysoké zvěře bychom měli být nejvíce opatrní především v období páření – tedy v říjnu až prosinci. Statistiky uvádí, že nejčastěji dochází k takovýmto nehodám dvě hodiny po západu slunce a hodiny před jeho východem. Při projíždění kolem lesů, polí a luk je důležité dodržovat povolenou rychlost – případné neštěstí lze odvrátit včasným brzděním. V případě projíždění rizikovými úseky dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly – budete mít více času na reakci. Když zvěř vidíte již v dáli stát uprostřed silnice, bezpečný a rychlý průjezd Vám zajistí zhasnutá dálková světla, aby neoslňovala zvěř.

Podzimní počasí může znepříjemnit cestování řidičům, ale je také nebezpečné pro chodce, kteří jdou špatně vidět, pokud nemají žádné reflexní prvky na svém oblečení. Chodci by ve vlastním zájmu měli dbát na to, aby jejich oblečení mělo na sobě nějaký reflexní prvek nebo doplněk z fluorescenčních materiálů. Tyto prvky zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce zaznamenat. Dobré je také nosit oblečení jasných barev, aby byli lépe vidět v šeru, ve tmě či v mlze. Zvláště opatrní by měli být chodci při pohybu na komunikacích za soumraku a za svítání. Chodci jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější.

Vidět a být viděn, je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky silničního provozu a za snížené viditelnosti dvojnásob. Každý rok realizují policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje preventivní akce zaměřené na viditelnost chodců. Potkat je můžete po celém Karlovarském kraji, především na místech, která jsou pro chodce nebezpečná. V rámci těchto akcí je prioritou naučit chodce používat reflexní prvky a připomenout jim, jak být nejlépe vidět. Od policistů pak mohou obdržet různé reflexní předměty jako např. reflexní pásky, blikající odrazky a pásky apod.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

11. 9. 2024

