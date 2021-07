Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Trojlístek oloupil dva muže

Ostrava - dva muži a jedna žena byli obvinění z loupeže

Rozdělené role měli dva muži a jedna žena, které policisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava koncem minulého týdne obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Odvést taxíkem do místa trvalého bydliště slíbila jedné červnové noci před barem v centru Ostravy mladá žena „společensky unavenému“ muži. Místo toho ho ovšem odvedla jen o pár ulic dál, posadila před dům na schodiště a odešla. Na to již čekali její dva společníci, kteří k poškozenému muži měli přijít, znemožnit mu pohyb a z kapsy kalhot vytáhnout mobilní telefon v hodnotě zhruba 2000 korun.

O pár dnů později stejná žena vylákala na schůzku v odlehlé lokalitě na pomezí katastru Ostravy a Hlučína muže, se kterým se seznámila na internetu. Ovšem nebyli sami. Vzápětí se k nim přidali ženini společníci a pod pohrůžkou fyzického násilí znásobené bodnořeznou zbraní měli požadovat vydání všech věcí. Poškozený se jim to snažil rozmluvit, ale neuspěl. Jeden z pachatelů měl přeříznout popruh tašky, kterou měl muž zavěšenou přes rameno a ve které měl osobní doklady, klíče, finanční hotovost a mobil. Poté všichni tři odešli. Také zde vznikla poškozenému škoda ve výši něco málo přes 2000 korun.

Díky důsledné a profesionální práci ostravských kriminalistů byli během několika dnů všichni tři pachatelé dopadeni. Jelikož v obou případech se zmocnili věcí násilím nebo pohrůžkou násilí, byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Současně kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných mužů (23 a 38 let) do vazby, což soudce akceptoval. Žena (27 let) je stíhaná na svobodě.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

12. 7. 2021

