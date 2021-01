Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Trojlístek cizinců v České republice pracoval nelegálně

SEMILSKO – Cizinečtí policisté realizovali další z plánovaných kontrol. Odhalili tři cizince, kteří neoprávněně pracovali na našem území.

V úterý 26. ledna proběhla další z plánovaných akcí policistů Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort z Odboru cizinecké policie krajského ředitelství.

Tentokráte provedli muži zákona pobytovou kontrolu v jedné z firem na Semilsku. Cílem bylo zjistit, zda ve firmě nejsou neoprávněně zaměstnaní cizinci, případně také to, zda zde nejsou cizinci, kteří na území České republiky pobývají neoprávněně. Tři z kontrolovaných „sítem“ neprošli. Nejen, že ve firmě pracovali neoprávněně, ale svým vstupem na území České republiky také porušili ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Policisté s cizinci zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění pro neoprávněné zaměstnání. Dvěma z nich vydali rozhodnutí o vyhoštění. U třetího z hříšníků budou cizinečtí policisté provádět další šetření vedoucí ke zjištění, zda nebrání vydání uvedeného rozhodnutí nějaké další překážky.

Cizinci si zároveň přivodili další problémy. Nejen, že budou muset vycestovat z území Schengenského prostoru a nebudou se moci podívat zpět po dobu jednoho roku, nevyhnou se ani oznámení správnímu orgánu pro porušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

V případě, že by se „trojlístek“ rozhodl nerespektovat rozhodnutí vydaná policisty cizinecké policie, tedy pokud by nevycestovali, hrozí jim v případě odhalení eskorta k soudu, který by rozhodoval o jejich dalším osudu. Hrozit by jim mohl i trest za přečin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který by mohl být doplněn i o vyhošťovací vazbu.

27. ledna 2021

por. Bc. Vojtěch Roboský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

