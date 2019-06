Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Trojice zlodějů byla dopadena

CHOMUTOVSKO - Vykradli chatu, jeden skončil za mřížemi.

Chomutovský policejní vyšetřovatel kvůli majetkovému skutku trestně stíhá jednoho muže a dvě ženy. V dané věci Mostečana, Mostečanku a Tepličanku obvinil ze spáchání tří trestných činů – krádež vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Podle kriminalistů má tato trojice na svědomí vloupání do rekreační chaty na Kadaňsku. Vniknutí do objektu se škodou přesahující 190 tisíc korun bylo policistům oznámeno počátkem května a ve druhé polovině měsíce již znali totožnost podezřelých. Z domu díky nim zmizely různé věci včetně šperků, hodinek a finanční hotovosti – hodnota lupu se pohybovala mírně nad 180 tisíc korun. Na 10 tisíc bylo vyčísleno poškození objektu jako následek násilného vniknutí. Většinu ukradených věcí obvinění údajně stihli zpeněžit a finanční prostředky měli použít pro svoji potřebu. Policistům se podařilo zajistit pouze část lupu. Mostečan, který již byl osmkrát za majetkovou kriminalitu pravomocně odsouzen, skončil opět za mřížemi. Soud ho na základě podnětu policistů poslal do vazební věznice. Ženy jsou stíhány na svobodě. Obviněným kvůli vysoké škodě při vloupání hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

18. června 2019

