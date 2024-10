Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Trojice z „rodinného gangu“ skončila ve vazbě

BENEŠOVSKO – Všem hrozí až 8letý trest odnětí svobody.

Benešovští kriminalisté na počátku měsíce září obvinili trojici cizinců, která se měla dopouštět majetkové trestné činnosti nejen ve Vlašimi a Voticích na Benešovsku, ale i v Doksech na Českolipsku, Soběslavi, Táboře a Dačicích. Případ je ještě zajímavější v tom, že všechno trojice stihla během dvou dnů. Během jednoho dne stihli okrást několik osob na Benešovsku, Soběslavi, Táboře a Dačicích, o pár dní později se přesunuli do Doks.

Cizinci, 38letá matka, její 22letý syn a jeho 18letá těhotná přítelkyně měli zřejmě vše dopředu velmi dobře promyšlené. Minimálně v 5 případech se obě, dnes již obviněné ženy, vydaly do supermarketu, kde si vyhlídly svou oběť. Tou byly ve většině případů starší osoby ve věku od 70 do 88 let, které ženy ve chvíli nepozornosti okradly o peněženku s doklady a platební kartou. Venku ve vozidle už čekal 22letý muž, který kartu duplikoval a provedl transakce na cizí zahraniční účty. Během jediného dne si takto trojice přišla na téměř 200 tisíc korun.

Díky výborné a rychlé spolupráci policistů z Obvodního oddělení Vlašimi s policisty z dalších útvarů se povedenou partičku podařilo policistům z prvosledové hlídky Česká Lípa zadržet. Následně, na základě důkazních prostředků i kamerových záznamů, benešovští kriminalisté u všech tří osob zahájili trestní stíhání, a to pro pokračující přečin krádeže a pokračující zločin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve spolupachatelství. Za uvedené skutky může hrozit až 8letý trest odnětí svobody.

Na všechny tři obviněné následně soud uvalil vazbu.

Benešovští kriminalisté prověřují a zjišťují, zda se trojice nedopouštěla této trestné činnosti i v zahraničí, což v současné době nelze vyloučit.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

10. října 2024

