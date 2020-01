Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Trojice připravila muže o výhru

MOST - Jeden ho zabavil, druhý mu sebral bankovku a třetí vzal portmonku; Kradla na návštěvě.

Už po dvou dnech měla mostecká policie jasno v tom, kdo okradl muže před jednou mosteckou hernou. Poškozený byl uvnitř herny, kde vyhrál na automatu více než tisíc korun. V herně byli i další tři muži, které však neznal. Muži už v herně poškozenému nabízeli k prodeji nějaké věci, ten ale jejich návrhy odmítl. Poté co vyšel ven před hernu a tam si chtěl uložit peníze do peněženky, přistoupila k němu trojice mužů. Jeden z nich na muže mluvil, aby odpoutal jeho pozornost, druhý mu měl z ruky vytrhnout bankovku v hodnotě tisíc korun a třetí ho připravil o peněženku. Tu mu následně vrátili a o peníze se rozdělili. Z místa krádeže poté rychle odešli. Policie obvinila z přečinu krádeže muže ve věku 29, 28 a 25 let, všechny z Mostecka.

Kamarádovi odcizila peníze

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 34letou ženu z Mostu. Ta měla známému odcizit peníze. Vše se mělo stát doma u poškozeného, kde žena byla spolu s dalším mužem na návštěvě. Během návštěvy využila chvilky nestřeženého okamžiku a ze skříně v obývacím pokoji měla odcizit z peněženky finanční hotovost ve výši devět tisíc korun. Poté z bytu odešla s tím, že se za chvíli vrátí. To však neučinila a poškozenému to bylo divné. Když se podíval do peněženky, zjistil, že mu v ní chybí hotovost. Obviněná je nyní ve výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpykává trest pro jiný skutek.

Dávku bral neoprávněně

Litvínovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu podvodu 59letému muži z obce na Litvínovsku. Ten měl při řízení ve věci žádosti o příspěvek na bydlení zatajit skutečnosti rozhodné pro přiznání řádné sociální dávky, kdy při podávání žádosti byl řádně poučen o oznamovací povinnosti skutečností rozhodných pro řádné přiznání sociální dávky. Muž neoznámil úřadu práce, že skončil nájemní smlouvu k užívání bytu a neoprávněn tak měl pobírat dávku na bydlení.

nprap. Ludmila Světláková

Most 22. ledna 2020

