Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Trojice obviněna

Karviná: Vloupání do sklepů a vozidel. Do garáže měli vniknout vybouraným otvorem.

Karvinští kriminalisté „vystavili účet“ v součtu na téměř 260 000 korun třem mužům, které obvinili z vloupání do sklepů, garáží či vozidel na území Karviné. Kromě krádeží věcí použili PIN kód umístěný u odcizené platební karty a „odčerpali“ poškozenému platbami či výběry z bankomatu přes 80 000 korun. Některých skutků se dopouštěli samostatně, jiných pak ve dvojici.

První skutek 27letého muže z Karviné se datuje první jarní den letošního roku, kdy se měl v noci vloupat do osobního motorového vozidla a odcizit různé věci. Následovat mělo vloupání do sklepů, odkud si měl odnést například elektrokolo či trekové jízdní kolo. V květnu jeho pozornosti neuniklo další vozidlo, kdy majiteli odcizil kromě jiného kolečkové brusle. V červnu měl odstranit zámky dvou stavebních kontejnerů – z jednoho nic neodcizil, z druhého si měl odnést stavební vrátek. „Stavil“ se i do nedalekého bytového vchodu a přibral s sebou vodoměr.

Společně s 25letým mužem měli v dubnu vybourat otvor do garáže a tím vniknout dovnitř. Měli odcizit elektroniku a nářadí v hodnotě přes 100 000 korun. Mladší muž sám měl již v březnu odstranit tvárnice jiné garáže a jen nahlédnout dovnitř. Zřejmě nepostřehl žádnou jemu vhodnou věc…

Jak do hry vstupuje třetí, 23letý muž? Nejstarší muž se vloupal do vozidla a odcizil z něj mimo jiného tašku s nákupem (nechyběly čokolády či alkohol) a osobní doklady, včetně platební karty. Pro poškozeného bohužel, u karty měl PIN kód. Muž neváhal a spojil právě s 23letým známým – společně provedli přes 10 nákupů a několik výběrů z bankomatů - účet poškozeného byl rázem štíhlejší o více než 80 000 korun a dvojice si tak koupila například oblečení či novou elektroniku. V této souvislosti připomínáme: nikdy nemějte u platební karty PIN!!! K 23letému muži ještě doplním, že se měl díky nalezenému občanskému průkazu vydávat za jinou osobu. Vybral si a z prodejny odnesl mobilní telefon s neomezenými daty, za poskytnuté služby ale již nezaplatil.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil:

- 27letého muže z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku; trestní sazba 1 až 5 let;

- 25 letého muže z přečinu krádeže dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu; trestní sazba 1 až 5 let;

- 23letému muže z přečinů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, legalizace výnosů z trestné činnosti a podvodu; trestní sazba až 4 roky.

Oba mladší obvinění byli za takovou trestnou činnost v posledních třech letech potrestáni či odsouzeni. Kriminalisté i nadále pokračují v úkonech trestního řízení. Není tak vyloučeno, že na vrub trojice budou připsány další skutky.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 5. srpna 2021

